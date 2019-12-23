Мессенджер ToTok считают шпионской программой ОАЭ





Такая статья вышла в издании New York Times. Журналисты отмечают, за созданием данного мессенджера может стоять компания DarkMatter. ToTok появился всего несколько месяцев назад и начал набирать популярность в ОАЭ, потому что правительство запретило использование ранее популярных Skype и WhatsApp. Тогда местные пользователи начали искать альтернативу и нашли новое приложение.ToTok понравился людям, и поэтому в последнее время им начали пользоваться не только в ОАЭ, но и во всем мире. В течение прошлой недели мессенджер стал одним из самых популярных приложений на территории США, чем и привлек к себе внимание.Авторство программы в New York Times приписывают известной в узких кругах компании DarkMatter. Считается, что она базируется в Абу-Даби и работает в тесном сотрудничестве с местными спецслужбами. Также отмечается, в числе ее работников числятся бывшие сотрудники разведок США и Израиля. С помощью мессенджера правительство ОАЭ может следить за всеми пользователями: их переписками, пересылаемыми файлами и многим другим. В настоящий момент вокруг ToTok разгорается настоящий скандал.