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Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе раскритиковала реакцию публики на её парня-афроамериканца

Эрика Кикнадзе, дочь Ивана Урганта, недавно объявила о романе с афроамериканцем, что вызвало негативную реакцию публики. Наследница знаменитости раскритиковала общественность за расистские нападки.

Эрика Кикнадзе уже который год проживает в Нью-Йорке, где учится в элитной школе дизайна Parsons, известной такими выпускниками, как Марк Джейкобс, Том Форд и другие. Дочь Ивана Урганта редко делится подробностями личной жизни, однако недавно она сделала исключение. 19-летняя студентка опубликовала фотографию с темнокожим бойфрендом, что вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые фанаты оставляли негативные комментарии отметив, что выбор дочери якобы огорчит знаменитого отца.

Наследница Урганта решила спокойно подойти к нападкам и ответила, они являются "счастливой парой", несмотря на приписываемую её родителю "тяжелую ситуацию". Более лояльно настроенные фолловеры поздравили будущего дизайнера.

Эрика Кикнадзе не приходится биологической дочерью Ивану Урганту, поскольку родилась в прошлом браке его нынешней жены Натальи. Кроме того, у возлюбленной телеведущего есть и взрослый сын - 22-летний Нико, который остался жить с отцом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:49

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