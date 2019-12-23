Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе раскритиковала реакцию публики на её парня-афроамериканца

Эрика Кикнадзе уже который год проживает в Нью-Йорке, где учится в элитной школе дизайна Parsons, известной такими выпускниками, как Марк Джейкобс, Том Форд и другие. Дочь Ивана Урганта редко делится подробностями личной жизни, однако недавно она сделала исключение. 19-летняя студентка опубликовала фотографию с темнокожим бойфрендом, что вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые фанаты оставляли негативные комментарии отметив, что выбор дочери якобы огорчит знаменитого отца.Наследница Урганта решила спокойно подойти к нападкам и ответила, они являются "счастливой парой", несмотря на приписываемую её родителю "тяжелую ситуацию". Более лояльно настроенные фолловеры поздравили будущего дизайнера.Эрика Кикнадзе не приходится биологической дочерью Ивану Урганту, поскольку родилась в прошлом браке его нынешней жены Натальи. Кроме того, у возлюбленной телеведущего есть и взрослый сын - 22-летний Нико, который остался жить с отцом.