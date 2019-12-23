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«Надоело быть уставшей»: Валерия Ланская решилась на перемены из-за постоянной депрессии

Известная российская актриса Валерия Ланская рассказала о том, что в течении года она находилась в постоянной депрессии. Знаменитости надоело быть уставшей, и она решилась на значительные перемены в своей жизни, о чем и рассказала подписчикам в Instagram.
«Надоело быть уставшей»: Валерия Ланская решилась на перемены из-за постоянной депрессии

По словам Валерии Ланской, последний год выдался для нее крайне тяжелым. Актриса находилась в депрессии и постоянно чувствовала усталость. Как признается звезда, она буквально просыпалась уставшей, а вечером еле могла дойти до кровати. Несмотря на такое состояние, на сцене в актрису вселялись огромные силы, однако стоило ей уйти за кулисы – как они моментально пропадали.

Из-за такого состояния Валерия Ланская перестала получать удовольствие от жизни. Она даже не могла нормально провести вечер с супругом, ведь ей не хотелось общаться и делиться впечатлениями. В какой-то момент знаменитость поняла, дальше так продолжаться не может. Ей буквально надоело постоянно быть уставшей, и она решилась на большие перемены в жизни.

Валерия Ланская изменила свое расписание. Теперь у нее запланировано время на занятия спортом, путешествия, посещение музеев, парков и многое другое. Несмотря на то, что дел стало больше, она теперь не чувствует себя измотанной. Актриса наслаждается жизнью и с радостью делится впечатлениями. Звезда признается, что прекрасно теперь поняла: усталости и отсутствия времени не существует – есть только лень.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:00

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