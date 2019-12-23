Михаил Грушевский распланировал будущее 4-летнего сына Михаила





Совсем скоро Михаил Грушевский отметит очередной юбилей. Юмористу исполнится 55 лет. А уже сейчас в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он рассказал о своём 4-хлетнем сыне Михаиле. Мальчик родился в 2015 году от второй жены артиста маркетолога и переводчика Евгении Гусляровой. Счастливый отец заявляет, ребёнок - весь в него. Михаил Грушевский вспоминает, как в детстве сам пел громко и фальшиво, однако, в отличие от него, сын исполняет песни «уверенно, нахраписто и нагло». Также артист не забыл отметить, что мальчик изучает английский язык и увлекается футболом. Как и отец, Грушевский-младший болеет за команду ЦСКА.Супруга юмориста Евгения Гуслярова сообщила, её муж и сын общаются на особом «артистическом» языке. В такие моменты она любуется своими мужчинами.По словам юмориста, у мальчика особый талант к пародиям, он хорошо владеет голосом и повторяет за отцом интонацию. Михаил Грушевский также сообщил и о своих планах на будущее. Артист отмечает, нынешней молодёжи многие шутки не нравятся, поэтому он принял решение выступать для публики 40+, а юную аудиторию оставит для сына - Михаила Михайловича. Вскоре они будут вместе «окучивать весь рынок».