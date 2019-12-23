Фанаты боятся за состояние звезды «Дом-2» Милены Безбородовой





Милена Безбородова уже несколько недель говорит о том, что ее сопровождают странные чувства. Состояние, которое преследует, Милену ощущает на себе не только ее молодой человек Алексей Безус, но и все, кто ее окружает.Девушка понятия не имеет, как правильно назвать свое состояние. Она одновременно и счастлива, и опустошена. Безбородова рассказала и о том, что ей хочется что-то делать и создавать, но в тоже время она думает, что могла бы лежать на диване, а в этот момент по ее щекам текли бы слезы. По словам Милены Безбородовой, те противоречия, которые возникают внутри нее, и рвут ее на части.Большинство пользователей Сети отметили, такое состояние у девушки, скорее всего, из-за поражения в конкурсе «Человек года».Однако Безбородова попыталась убедить публику, что это не так. Она не видит ничего плохого в том, что победу одержала Ольга Рапунцель.