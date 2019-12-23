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Мужчина из Тюмени представился агентом КГБ ради встречи с Владимиром Путиным

Житель Тюмени 22 декабря пытался добиться встречи с российским президентом Владимиром Путиным, утверждая, что он — секретный агент КГБ. Однако в Кремль его не пустили, а госпитализировали с московской Красной площади с подозрением на наличие бредового синдрома.

Перед задержанием 28-летний тюменец утверждал, что является носителем тайны, которую должен узнать российский президент. Кроме того, задержанный сообщил, что его персональные данные были занесены на украинский сайт «Миротворец», деятельность которого, как писали СМИ, была прекращена еще 10 декабря, чему потом появилось опровержение.

Никаких документов, подтверждающих его статус федерального агента, у тюменца, пытавшегося встретиться с Путиным. не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что он бредит, поэтому вызвали ему неотложную скорую помощь.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:18

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