Екатерина Климова покорила фанатов фото в платье с пикантным декольте





Естественная привлекательность актрисы вызвала бурю комментариев от представителей сильного пола. «Неотразимая», «Невозможно оторвать глаз», «Красота — громадная сила», «Шикарный бюст, без силикона», — поражаются поклонники. Фанаты недоумевают, как многодетной матери удалось сохранить фигуру и шикарный бюст, не требующий коррекции. Климовой, считают многие, к лицу даже такие пикантные наряды.Напомним, актриса растит четверых детей. Первенца - Елизавету звезда родила от ювелира Ильи Хорошилова в 2002 году. Однако через пару лет после рождения дочери супружеская пара разошлась. Следующим избранником Климовой был коллега Игорь Петренко. В этом союзе повились на свет сыновья Матвей и Корней. Семейная жизнь с российских актёров распалась в 2013-м.В 2015 года знаменитость "отдала руку" артисту Гелу Месхи. Артистка подарила супругу дочь Бэллу. Однако и эти взаимоотношения Климовой продолжались недолго. Супружеская пара развелась в июне 2019 года. Из-за чего разрушилась семья, ходят всякие сплетни. Недоброжелатели заявляют, что расторжение брака якобы спровоцировала неверность артиста.