«Просим молиться»: Родственники Анастасии Заворотнюк не собирают деньги на ее лечение





Ранее стало известно, что банковские счета супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева были заблокированы налоговой службой. Поводом для этого стали слухи о сомнительных финансовых операциях, проводимых фигуристом. Позднее сообщили, что Петр Чернышев якобы занимался сбором средств на лечение жены.Однако спортсмен и семья актрисы опровергли информацию о блокировке счетов и сборе финансов для знаменитости. Родственники Анастасии Заворотнюк заявили, им материальная поддержка не нужна. Они лишь пожелали, чтобы неравнодушные люди молились за выздоровление актрисы, у которой, согласно неподтвержденным слухам, диагностирован рак мозга.