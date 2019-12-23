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«Смерть в ее планы не входила»: Муж Екатерины Дуровой рассказал о неожиданном уходе жены

Муж Екатерины Дуровой Владимир Ершов рассказал о том, что смерть не входила в планы актрисы и стала неожиданной даже для него. Вдовец отметил, его жене удалось победить рак, однако у нее развилась лучевая болезнь, с которой не смогли справиться.
«Смерть в ее планы не входила»: Муж Екатерины Дуровой рассказал о неожиданном уходе жены

Владимир Ершов стал гостем программы «Ты не поверишь!» и откровенно признался, уход из жизни Екатерины Дуровой стал большой неожиданностью для него. Актриса болела онкологией, но сумела победить рак. Однако у нее развилась лучевая болезнь, прогрессировавшая очень быстро, поэтому никто не смог понять, что происходит. Всего за два дня Дурова пережила 2 срочные операции, однако медики не сумели спасти ей жизнь. Собравшиеся в студии актеры подтвердили, все события развивались очень стремительно. Артисты решили, что знаменитость отправилась на очередную плановую операцию, которых в последние годы было немало, поэтому никто не ожидал, что она может умереть, причем так быстро.

Георгий Мартиросян рассказал о том, как он недавно общался с Екатериной Дуровой. По его словам, у актрисы были серьезные планы на будущее, поэтому о подавленном состоянии или скорой смерти говорить не приходилось. По этой причине уход звезды стал шоком для всех ее коллег и близких.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:21

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