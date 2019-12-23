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Журнал THE WEEK опубликовал карикатуру на дерущихся за ракету Зеленского и Трампа

Уходящий 2019 год поспособствовал фантазии американских карикатуристов из журнала THE WEEK. Представители издания опубликовали пародийный рисунок "драки" Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Политические карикатуры на ярких государственных деятелей стали особенным символом для каждого ежегодного номера THE WEEK. Новая обложка порадовала пользователей Сети необычным решением со стороны художника, который изобразил схватку Дональда Трампа и Владимира Зеленского на Красной площади в окружении других чиновников. Оба президента комически пытались "вырвать" из рук друг друга ракетную установку с подарочным бантом, что должно указывать на продолжающиеся переговоры Киева и Вашингтона о военной помощи США для Украины.

Кроме того, пародийный рисунок включал в себя известную эко-активистку Грету Тунберг, Бориса Джонсона, Владимира Путина, уезжающего в санях с оленьей упряжкой, а также других известных личностей. Среди "личностей 2019 года" карикатуристы также поставили на обложку персонажей спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:42

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