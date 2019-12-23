Звезда «Дом-2» Александра Черно пришла в восторг от увиденного на УЗИ





Сейчас Александра Черно не скрывает, она очень счастлива, потому что ждет долгожданного ребенка. О радостном событии, которое должно произойти в ее семье, девушка рассказала всего пару недель назад. Она побывала на плановом УЗИ и убедилась, что с ее будущим сыном или дочерью сейчас все в полном порядке.От увиденного на мониторе Александра пришла в восторг. Черно рассказала, что малыш вырос на 2,5 сантиметра. Он уже проявляет свою активность, хотя до ощутимых толчков пока еще далеко по сроку.Поклонники девушки искренне за нее порадовались и начали писать ей советы. Так, некоторые отметили, Александре нужно, как можно больше уделять внимания своему положению и беречь себя. Вспомнили и о том, что недавно у Черно была истерика, и попросили больше так не делать, ведь подобное поведение может навредить ребенку. Расстроила фолловеров и история о том, что Александра Черно, несмотря на беременность, не бросила курить.