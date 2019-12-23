Белла Хадид без макияжа стала лицом коллекции нижнего белья

Белла Хадид во время фотоссессии для рекламы нижнего белья от Calvin Klein показала красивую фигуру и отсутствие мейк-апа на лице. Некоторыми фотографиями модель похвасталась на своей личной странице Instagram. Поклонникам очень понравились снимки знаменитости. Своим восхищением они поделились в комментариях. Звезду называли «замечательной», «ангелом», «божественной», «горячей». Многие от восторга решили признаться модели в любви. На данный момент публикация собрала больше 500 тысяч «лайков» и чуть меньше 1000 комментариев.Напомним, Беллу Хадид считают иконой Street style, а она с гордостью несёт это звание. Недавно знаменитая манекенщица для выхода в свет надела яркий «ботанский» свитер, а также широкие штаны и ботинки. Свой образ модель дополнила узкими солнцезащитными очками и массивными серьгами. Недавно стало известно, что младшей сестре звезды Джиджи Хадид присвоили звание одной из самых красивых женщин планеты. Согласно исследованиям пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, черты лица родственницы модели почти идеальны.