На Камчатке муж убил жену через 10 дней после свадьбы





Как информируют сотрудники Следственного управления СКР, 37-летнего местного жителя подозревают в предумышленном убийстве собственной супруги. Известно, что молодые люди сыграли свадьбу всего за десять дней до инцидента, который, предположительно, возник из-за ревности 27-летней женщины. Факт совершения преступления был раскрыт после того, как фигурант дела намеревался отвезти тело супруги к озеру Вилюй, где планировал избавиться от него вместе с сообщником.Благодаря показаниям очевидцев, полицейским удалось задержать подозреваемого и заключить под стражу. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". В случае доказательства вины фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Известно, что в семье также воспитывается 7-летний ребенок.