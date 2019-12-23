Математик нашел "общее" между римскими императорами и современными гаджетами
Американский математик Джозеф Салех рассказал о том, что у римский императоров и гаджетов намного больше общего, чем может показаться. По словам ученого, у правителей и современным девайсов одинаковый период жизни, о чем прекрасно знают все инженеры.
При производство определенного узла или механизма применяется понятие наработки до отказа. Оно означает средний показатель времени, после которого устройство выйдет из строя. Существует статистическая модель, четко описывающая вероятность поломки механизма в разные моменты времени. И тут начинается самое интересное, отмечает математик – связь с римскими императорами. Вероятность насильственной смерти руководителя Рима составляла 62%.
За всю историю этой империей правили 69 императоров. Самая большая вероятность смерти у них была зафиксирована в первые месяцы правления. Тоже самое касается гаджетов – риск поломки выше всего сразу после их покупки. Затем на протяжении 7 лет эта вероятность снижалась и достигала минимума, а потом начинала планомерно расти. Пик риска потерять свою жизнь насильственным образом у императора Рима отмечается на двенадцатом году правления. Данная закономерность справедлива и для современных гаджетов.
Математик отмечает, если нанести на одну плоскость графики этих показателей, то можно заметить, что они будут фактически идентичными. Именно поэтому между императорами и гаджетами очень много общего.
При производство определенного узла или механизма применяется понятие наработки до отказа. Оно означает средний показатель времени, после которого устройство выйдет из строя. Существует статистическая модель, четко описывающая вероятность поломки механизма в разные моменты времени. И тут начинается самое интересное, отмечает математик – связь с римскими императорами. Вероятность насильственной смерти руководителя Рима составляла 62%.
За всю историю этой империей правили 69 императоров. Самая большая вероятность смерти у них была зафиксирована в первые месяцы правления. Тоже самое касается гаджетов – риск поломки выше всего сразу после их покупки. Затем на протяжении 7 лет эта вероятность снижалась и достигала минимума, а потом начинала планомерно расти. Пик риска потерять свою жизнь насильственным образом у императора Рима отмечается на двенадцатом году правления. Данная закономерность справедлива и для современных гаджетов.
Математик отмечает, если нанести на одну плоскость графики этих показателей, то можно заметить, что они будут фактически идентичными. Именно поэтому между императорами и гаджетами очень много общего.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:28