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Озвучена стоимость обновленного спорткара Jaguar F-Type для рынка России

Раскрыта стоимость обновленной версии спорткара Jaguar F-Type для рынка России. В представительстве бренда на территории страны проинформировали о старте предзаказов на модель.
Озвучена стоимость обновленного спорткара Jaguar F-Type для рынка России

В отечественных дилерских центрах приобрести рестайлинговый Jaguar F-Type можно будет в кузовах “купе” и “родстер”. Моторная гамма окажется широкой, в ней нашлось место для V6 на 3,0 литра, генерирующего 380 л. с., и для V8 мощностью 575 л. с. при 680 Нм крутящего момента. Все силовые агрегаты работают в тандеме с АКПП Quickshift на восемь скоростей. По умолчанию привод предлагается задний, но доступен и полный.

Стоимость спорткара будет зависеть от комплектации, но минимальный ценник превышает 5,71 млн рублей. Самой дорогостоящей станет модификация F-Type R Convertible, она обойдется дороже 10,5 млн рублей.

Оснащение Jaguar F-Type будет включать панель приборов на 12,3 дюйма, комплекс Touch Pro, ряд систем безопасности. В версии First Edition авто предложит колесные диски на 20 дюймов, выполненные по специальному дизайну, и обтянутыми кожей кресла Performance.

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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:24

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