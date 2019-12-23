Озвучена стоимость обновленного спорткара Jaguar F-Type для рынка России





В отечественных дилерских центрах приобрести рестайлинговый Jaguar F-Type можно будет в кузовах “купе” и “родстер”. Моторная гамма окажется широкой, в ней нашлось место для V6 на 3,0 литра, генерирующего 380 л. с., и для V8 мощностью 575 л. с. при 680 Нм крутящего момента. Все силовые агрегаты работают в тандеме с АКПП Quickshift на восемь скоростей. По умолчанию привод предлагается задний, но доступен и полный.Стоимость спорткара будет зависеть от комплектации, но минимальный ценник превышает 5,71 млн рублей. Самой дорогостоящей станет модификация F-Type R Convertible, она обойдется дороже 10,5 млн рублей.Оснащение Jaguar F-Type будет включать панель приборов на 12,3 дюйма, комплекс Touch Pro, ряд систем безопасности. В версии First Edition авто предложит колесные диски на 20 дюймов, выполненные по специальному дизайну, и обтянутыми кожей кресла Performance.