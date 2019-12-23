Анастасия Голд и Илья Яббаров подрались по пути на свидание





Жить в спокойствии и вечной идиллии у Анастасии Голд и Ильи Яббарова никак не получается. Пара часто ссорится, и иногда их конфликты доходят не только до взаимных оскорблений, но и до того, что они начинают драться.Илья Яббаров хотел устроить для Анастасии Голд очень красивое свидание. Задумка заключалась в том, что девушка должна была прокатиться на вертолете. Однако тот факт, что из-за боязни высоты Илья отказывался лететь вместе с ней, Голд не очень понравился. В итоге ребята высказались в адрес друг друга массой нецензурных слов. Помимо этого, пара подралась.Стоит отметить, ранее Анастасия Голд защищала своего возлюбленного из-за того, что он не очень хочет общаться с ее папой. Девушка даже нашла ему оправдание и сказала, Яббаров просто не хочет ни перед кем отчитываться. После чего в Сети появилась информация о том, что возможно, Илья Яббаров сделал Анастасии Голд предложение, но пока пара официально этот факт не подтвердила.