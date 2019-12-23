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Настя Ивлеева похвасталась украшенной белыми крысами новогодней елкой

Несмотря на подготовку к крупному проекту, Настя Ивлеева вовсю настраивается на предстоящий праздник. Телеведущая показала, как нарядила новогоднюю елку.

Всего лишь пару дней тому назад Настя Ивлеева вернулась после продолжительных съемок шоу «Орел и решка». Похоже, что телезвезде не хочется упускать возможность поучаствовать в новом проекте, поэтому она анонсировала в соцсетях скорый выпуск собственной программы Agentshow с участием Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Учитывая подобные грандиозные планы и плотный рабочий график, для фанатов стала сюрпризом публикация фотографии от звезды, решившей нарядить елку к предстоящему празднику.

Фанаты отметили необычность в украшениях главного символа Нового года: Ивлеева вместе с подругой Юлией Коваль выбрала вместо традиционных гирлянд и шаров - белых плюшевых крыс, которые символизируют наступающий 2020 год. Хотя некоторые поклонники сочли нелепостью подобный выбор, большинство поддержали знаменитость в творческом порыве. Фолловеров также интересовало отсутствие Элджея, возлюбленного звезды, не участвовавшего в подготовке к зимнему торжеству.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:19

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