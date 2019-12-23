Наталья Фатеева не общается с детьми и называет кота сыном
Известная советская и российская актриса Наталья Фатеева ведет далекий от светского образ жизни. Знаменитость практически не появляется на публике, не общается с детьми, редко отвечает на звонки журналистов и называет своего большого черного кота сыном.
23 декабря Наталья Фатеева празднует свой очередной юбилей – 85-летие. Знаменитость всегда обладала непростым характером, из-за которого так и не смогли построить долгие отношения с окружавшими ее мужчинами, хотя несколько раз выходила замуж и имела много романов. В повседневной жизни артистка практически не общается с детьми. Наследники уже привыкли к такому положению вещей, поэтому совершенно не обижаются на звездную мать.
При этом Наталья Фатеева души не чает в своем большом домашнем коте по кличке Филя и обычно называет его «сыночком». Питомец является ее верным спутником. Также актриса редко общается со СМИ, однако иногда все-таки поднимает трубку домашнего телефона, но сразу предупреждает, журналист может не ждать продуктивного разговора.
В последние годы у Натальи Фатеевой было много проблем со здоровьем. Актриса перенесла несколько операций по замене шейки бедра, в ходе которых случались серьезные обострения. Из-за них звезда даже была вынуждена сесть на инвалидное кресло, однако дальнейшие процедуры решили имеющиеся проблемы. Сейчас знаменитость может самостоятельно ходить без помощи посторонних, поэтому много времени проводит на прогулке.
23 декабря Наталья Фатеева празднует свой очередной юбилей – 85-летие. Знаменитость всегда обладала непростым характером, из-за которого так и не смогли построить долгие отношения с окружавшими ее мужчинами, хотя несколько раз выходила замуж и имела много романов. В повседневной жизни артистка практически не общается с детьми. Наследники уже привыкли к такому положению вещей, поэтому совершенно не обижаются на звездную мать.
При этом Наталья Фатеева души не чает в своем большом домашнем коте по кличке Филя и обычно называет его «сыночком». Питомец является ее верным спутником. Также актриса редко общается со СМИ, однако иногда все-таки поднимает трубку домашнего телефона, но сразу предупреждает, журналист может не ждать продуктивного разговора.
В последние годы у Натальи Фатеевой было много проблем со здоровьем. Актриса перенесла несколько операций по замене шейки бедра, в ходе которых случались серьезные обострения. Из-за них звезда даже была вынуждена сесть на инвалидное кресло, однако дальнейшие процедуры решили имеющиеся проблемы. Сейчас знаменитость может самостоятельно ходить без помощи посторонних, поэтому много времени проводит на прогулке.