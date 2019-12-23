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Наталья Фатеева не общается с детьми и называет кота сыном

Известная советская и российская актриса Наталья Фатеева ведет далекий от светского образ жизни. Знаменитость практически не появляется на публике, не общается с детьми, редко отвечает на звонки журналистов и называет своего большого черного кота сыном.
Наталья Фатеева не общается с детьми и называет кота сыном

23 декабря Наталья Фатеева празднует свой очередной юбилей – 85-летие. Знаменитость всегда обладала непростым характером, из-за которого так и не смогли построить долгие отношения с окружавшими ее мужчинами, хотя несколько раз выходила замуж и имела много романов. В повседневной жизни артистка практически не общается с детьми. Наследники уже привыкли к такому положению вещей, поэтому совершенно не обижаются на звездную мать.

При этом Наталья Фатеева души не чает в своем большом домашнем коте по кличке Филя и обычно называет его «сыночком». Питомец является ее верным спутником. Также актриса редко общается со СМИ, однако иногда все-таки поднимает трубку домашнего телефона, но сразу предупреждает, журналист может не ждать продуктивного разговора.

В последние годы у Натальи Фатеевой было много проблем со здоровьем. Актриса перенесла несколько операций по замене шейки бедра, в ходе которых случались серьезные обострения. Из-за них звезда даже была вынуждена сесть на инвалидное кресло, однако дальнейшие процедуры решили имеющиеся проблемы. Сейчас знаменитость может самостоятельно ходить без помощи посторонних, поэтому много времени проводит на прогулке.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:46

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