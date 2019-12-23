Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом
Российская балерина Анастасия Волочкова удивила своих подписчиков в Instagram. Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.
Анастасия Волочкова устроила фотосессию в честь Нового года. Наряд балерины, обшитый золотыми пайетками и обвешанный большим количеством цепей, сделал ее блестящей и яркой. "Космическое" облачение звезды контрастирует на фоне традиционных новогодних костюмов. Кроме того, прическа знаменитости выполнена в виде острых иголок.
Не всем поклонникам Анастасии Волочковой пришелся по душе ее новый образ. Некоторые увидели, что она стала похожей на российского певца Витаса. Остальные назвали артистку с гуманоидом.
Анастасия Волочкова устроила фотосессию в честь Нового года. Наряд балерины, обшитый золотыми пайетками и обвешанный большим количеством цепей, сделал ее блестящей и яркой. "Космическое" облачение звезды контрастирует на фоне традиционных новогодних костюмов. Кроме того, прическа знаменитости выполнена в виде острых иголок.
Не всем поклонникам Анастасии Волочковой пришелся по душе ее новый образ. Некоторые увидели, что она стала похожей на российского певца Витаса. Остальные назвали артистку с гуманоидом.