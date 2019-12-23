Названы необычные способы лечения, использовавшиеся в далеком прошлом





Врачи прошлого были уверены, что жидкости организма человека должны циркулировать постоянно, а особенно кровь, желчь и слизь. Часто кровопусканием пытались противостоять болям в животе, гангрене и простуде. В середине XIX века доктор Майерс пытался бороться с глистами посредством использования особой ловушки. Его пациентам приходилось голодать на протяжении нескольких дней, а после вводить в организм золотую трубку с сыром, являвшимся своеобразной приманкой. В начале XX века популярным стал радий, с добавлением которого выпускалась радиоактивная вода с якобы целебными свойствами.Больных сифилисом в XVI веке лечили ртутью, которую втирали в тело и заставляли ею дышать. Около 80% пациентов с данным недугом умирали в результате отравления ядовитым веществом.