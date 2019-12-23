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Журналисты составили список самых обсуждаемых законов в 2019 году

Уходящий 2019-й отметился принятием множества радикальных законов и поправок в правовом законодательстве. Журналисты решили составить список самых обсуждаемых документов в текущем году.

Всего за 2019 год парламент одобрил более 500 новых законов, среди которых большое количество вызвало негативную реакцию у общественности. Другие документы бурно обсуждались в СМИ, благодаря прогнозам о существенных изменениях в повседневной жизни россиян.

Рейтинг наиболее интересных законопроектов, подготовленных представителями масс-медиа, возглавило обязательство к финансовым учреждениям об оповещении клиентов во время блокировки счетов. Второе место досталось популярному решению о штрафных санкциях для работодателей, которые не удовлетворяют просьбу подчиненных о смене банка, который выдает зарплату. "Тройку лидеров" замыкает документ об уголовной ответственности для лиц, возглавляющих преступные группировки.

Кроме прочего, поправки в законодательстве касались улучшения социальной сферы. В частности, был повышен размер пенсий для малообеспеченных людей, уменьшена рабочая неделя для сельских женщин и введена система выдачи электронных трудовых книжек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:47

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