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Специалисты разработали самый компактный и лёгкий power bank — Smartcoby

Недавно площадке Kickstarter представили новый power bank, называемый самым маленьким, лёгким и компактным. Достоинством аккумулятора считается поддержка USB Power Delivery 3.0, а также в наличие есть функция Quick Charge 4.0.
Специалисты разработали самый компактный и лёгкий power bank — Smartcoby

Стартап CIO смог представить компактный и лёгкий power bank. Ёмкость внешнего мобильного аккумулятора - 8000 мАч, а размеры более чем скромные - всего 65 х 90 х 13 мм. При этом вес составляет 137 г, а толщина — 22 мм. Достоинством аккумулятора считается поддержка USB Power Delivery 3.0, а также в наличие имеется функция Quick Charge 4.0. Для полного заряда устройства необходимо потратить 2,5 часа. На батарее разместились два входные и два выходные порты, а в компактном корпусе находится батарея ячеек LiNiMnCo.

Smartcoby представлен сразу в четырёх цветах: белом, чёрном, розовом и бирюзовом. Также планируется выпуск модели с версией 10000 мАч. В комплект также входит чехол и кабель.

На площадке Kickstarter на данный момент проходит сбор денег для выпуска аккумуляторов. Участники программы смогут купить устройство от CIO за 24 доллара. На данный момент разработчики power bank заполучили поддержку 285 человек и сумма, которую собрали, в итоге превысила начальную цель на 390%. Отгрузить устройства планируют в феврале 2020 года.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:08

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