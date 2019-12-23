В США произошло ДТП с участием 69 автомобилей и более 50 пострадавшими





Об этой ситуации рассказала местная полиция на своей странице в Twitter. ДТП началось на западной стороне моста из-за гололеда и тумана. Увидев это водители с восточной части сильно отвлеклись на то, что происходит впереди, и не заметили, как устроили похожую аварию уже между собой. Начавшаяся суматоха в итоге привела к тому, что весь мост недалеко от города Ричмонд оказался одним большим ДТП.К настоящему моменту было установлено общее число пострадавших в этой масштабной аварии. Количество столкнувшихся машин насчитывает 69 единиц. Все они получили разные повреждения: какие-то отделались царапинами, тогда как другие практически перевернулись и имеют сильные вмятины. Общее число пострадавших среди людей превышает 50 человек, 13 из них находятся в тяжелом состоянии, однако подробности об их самочувствии не сообщаются. При этом полиция акцентировала внимание на том, что смертельных случаев нет.На опубликованных кадрах можно заметить, что спасатели и медики были вынуждены передвигаться не только между автомобилями, но иногда и прямо по ним. Люди, попавшие в аварию, стояли на капотах и крышах транспортных средств. Оценить ущерб от этого массового ДТП, как отмечают эксперты, можно будет еще не скоро.