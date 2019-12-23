На Урале суд оправдал выбросившего младенца из окна 17-летнего подростка
На Урале решением суда был оправдан 17-летний молодой человек, выбросивший, по мнению следствия, младенца из окна первого этажа. Прокуратура Свердловской области подала апелляцию на оправдательный приговор.
С требованием о пересмотре вердикта для несовершеннолетнего жителя Североуральска выступила прокуратура. В частности, сторона обвинения не согласна, что подростка оправдали. Как объяснили представители ведомства, заключение суда не состыковывается с обстоятельствами уголовного делопроизводства. В пресс-службе прокуратуры региона сделали заявление о наличии серьезного нарушения актуальных для России процессуальных норм. Отмечается, мать обвиняемого тоже потребовала для него наказания.
Ранее сообщалось, что выброшенного в окно младенца успел поймать случайный прохожий. В результате расследования выяснилось, на момент инцидента 17-летний молодой человек, обвиняемый в посягательстве на жизнь ребенка, был пьян.
С требованием о пересмотре вердикта для несовершеннолетнего жителя Североуральска выступила прокуратура. В частности, сторона обвинения не согласна, что подростка оправдали. Как объяснили представители ведомства, заключение суда не состыковывается с обстоятельствами уголовного делопроизводства. В пресс-службе прокуратуры региона сделали заявление о наличии серьезного нарушения актуальных для России процессуальных норм. Отмечается, мать обвиняемого тоже потребовала для него наказания.
Ранее сообщалось, что выброшенного в окно младенца успел поймать случайный прохожий. В результате расследования выяснилось, на момент инцидента 17-летний молодой человек, обвиняемый в посягательстве на жизнь ребенка, был пьян.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:42