На Урале суд оправдал выбросившего младенца из окна 17-летнего подростка





С требованием о пересмотре вердикта для несовершеннолетнего жителя Североуральска выступила прокуратура. В частности, сторона обвинения не согласна, что подростка оправдали. Как объяснили представители ведомства, заключение суда не состыковывается с обстоятельствами уголовного делопроизводства. В пресс-службе прокуратуры региона сделали заявление о наличии серьезного нарушения актуальных для России процессуальных норм. Отмечается, мать обвиняемого тоже потребовала для него наказания.Ранее сообщалось, что выброшенного в окно младенца успел поймать случайный прохожий. В результате расследования выяснилось, на момент инцидента 17-летний молодой человек, обвиняемый в посягательстве на жизнь ребенка, был пьян.