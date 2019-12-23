Apple может готовить выход новой модели iPhone без выреза в экране





Такую версию предложили пользователи Сети и известные инсайдеры, поделившиеся интересным наблюдением. Аккаунт технической поддержки Apple в Twitter недавно обновил свой внешний вид. Теперь на обложке профиля изображены две девушки, держащие в руках iPhone. Примечательно, что оба смартфона не имеют выреза в верхней части экрана. Это может свидетельствовать о желании производителя отказаться от «челки», возможно, фронтальную камеру разместят в другой части смартфона.При этом отмечается, подобное оформления профиля Apple в Twitter не может служить доказательством существования такого iPhone без выреза. Некоторые пользователи Сети предположили, что дизайнеры просто закрасили белым часть с «челкой» для того, чтобы она не выделялась на фоне остального устройства. При этом отмечается, компания не стала менять оформление страницы даже после того, как его стали активно обсуждать. Именно поэтому многие уверены в том, что безрамочный «яблочный» смартфон все-таки существует.Согласно имеющейся информации, подобный iPhone не появится в следующем году. В 2020-м бренд представит новую версию iPhone SE, а также серию iPhone 11.