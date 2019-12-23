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Названы три вида трав для очищения почек от опасных веществ

Специалисты перечислили три вида трав, способных очистить почки от вредных токсичных веществ. На наличие проблем с почками могут указывать такие симптомы, как тянущая боль в нижней части спины, высыпания на теле, учащенное мочеиспускание и избыточная масса.

Одним из наиболее эффективных травянистых растений является петрушка. Она относится к мочегонным средствам, помогающим выводить микробы из почек. Для этого в течение двух недель необходимо принимать ежедневно по паре чашек чая на основе растения с медом, лимонным соком.

Корень одуванчика обладает похожими мочегонными свойствами, способными очистить печень и почки от вредных веществ. Кроме того, он снимает раздражение мочевого пузыря. Из корня одуванчика, 0,5 литра кипятка и одной чайной ложки меда готовится целебный напиток, который требуется пить в течение недели для достижения положительного эффекта.

Еще одной очищающей травой является сельдерей. Он не только выводит токсичные вещества, но и занимается профилактикой образования камней и развития инфекционных заболеваний в почках. Из сельдерея принято изготавливать смузи. Однако все эти средства стоит применять после консультации с врачом, во избежание аллергических реакций на компоненты.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:38

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