Названы три вида трав для очищения почек от опасных веществ





Одним из наиболее эффективных травянистых растений является петрушка. Она относится к мочегонным средствам, помогающим выводить микробы из почек. Для этого в течение двух недель необходимо принимать ежедневно по паре чашек чая на основе растения с медом, лимонным соком.Корень одуванчика обладает похожими мочегонными свойствами, способными очистить печень и почки от вредных веществ. Кроме того, он снимает раздражение мочевого пузыря. Из корня одуванчика, 0,5 литра кипятка и одной чайной ложки меда готовится целебный напиток, который требуется пить в течение недели для достижения положительного эффекта.Еще одной очищающей травой является сельдерей. Он не только выводит токсичные вещества, но и занимается профилактикой образования камней и развития инфекционных заболеваний в почках. Из сельдерея принято изготавливать смузи. Однако все эти средства стоит применять после консультации с врачом, во избежание аллергических реакций на компоненты.