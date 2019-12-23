Звезда «Дом-2» Саша Артёмова оправдалась за роковой образ на семейной фотосессии
Бывшая участница «Дом-2» Саша Артемова нанесла себе яркий макияж. Она совместно с мужем Женей Кузиным сделала рождественскую фотосессию. Однако ее роковой образ на фото уже успели осудить, а Саша оправдалась за него.
Саша Артемова и Женя Кузин сделали первую фотосессию втроем с малышкой. По словам, молодой мамы, все прошло даже лучше, чем она могла себе представить. Саша рассказала, что дочь не плакала и даже улыбалась. Всего на съемку было потрачено лишь 45 минут. Отметила Артемова и тот факт, что ее супруг не нервничал, хотя подобного рода мероприятия он не очень любит.
Пока снимков с этой фотосессии в Сети нет, но пользователи уже успели осудить Артемову за ее образ. Они сказали, что девушка выглядела чрезмерно вызывающе. Так, как у нее накрашены губы красной помадой, и она была в чулках. Большинство считают, Артемовой нужно быть скромнее, ведь не так давно она стала мамой.
Саша не растерялась и сказала, что может в таком случае и волосы "под мальчика" отрезать, а ко всему юбку надевать длинную только потому, что стала мамой, она не намерена.
Саша Артемова и Женя Кузин сделали первую фотосессию втроем с малышкой. По словам, молодой мамы, все прошло даже лучше, чем она могла себе представить. Саша рассказала, что дочь не плакала и даже улыбалась. Всего на съемку было потрачено лишь 45 минут. Отметила Артемова и тот факт, что ее супруг не нервничал, хотя подобного рода мероприятия он не очень любит.
Пока снимков с этой фотосессии в Сети нет, но пользователи уже успели осудить Артемову за ее образ. Они сказали, что девушка выглядела чрезмерно вызывающе. Так, как у нее накрашены губы красной помадой, и она была в чулках. Большинство считают, Артемовой нужно быть скромнее, ведь не так давно она стала мамой.
Саша не растерялась и сказала, что может в таком случае и волосы "под мальчика" отрезать, а ко всему юбку надевать длинную только потому, что стала мамой, она не намерена.