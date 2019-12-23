«Любим мультфильм "Король Лев"»: Певица Нюша объяснила выбор имени Симба для дочери





Новое интервью с Нюшей позволило поклонникам узнать имя годовалой дочери кумира. К удивлению фанатов, певица решила остановить выбор на Симбе, хотя они с мужем рассматривали вероятность наречения дочери Мирославой. Исполнительница дала объяснения, почему они назвали ребенка столь оригинально. Оказывается, супругам обоим понравилось, как оно звучит, и, кроме того, таким образом они выразили свою любовь к мультфильму "Король Лев".Сама певица не видит никакой проблемы в том, что её наследницу будут ассоциировать с вымышленным львенком. По словам Нюши, "для сильной личности необходимо сильное имя".Напомним, что Анна Шурочкина призналась в смене ФИО в паспорте, поскольку хотела иметь менее распространенное имя. Несмотря на пополнение в семье, Нюша еще не готова расстаться со сценой: поп-звезду все ще увлекают многочисленные концерты, гастроли, мероприятия и записи музыкальных альбомов.