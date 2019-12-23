В Челябинской области госпитализированы с отравлением 9 воспитанников детсада





Происшествие имело место 22 декабря. В этот день в местные больницы были доставлены 5 воспитанников детского сада и воспитательница. У всех был зафиксирован острый неуточненный гастроэнтероколит. На следующий день количество заболевших детей возросло до 9 человек. Состояние одного ребенка оценивается как сложное, поэтому его отправили на лечение в медучреждение Челябинска.В настоящий момент детский сад закрыт, там проходит проверка. Все сотрудники дошкольного заведения сдают анализы и общаются с медиками. Результаты проверки должны быть обнародованы 24 декабря. После того, как будет определен источник заболевания детей, должны быть приняты соответствующие меры, передает РИА Новости.Пока имеются две основные версии: заражение могло начаться из-за некачественных продуктов питания, а возможно, из-за несоблюдения правил гигиены и безопасности со стороны работников кухни. Также была найдена сменная бригада, способная организовать питание воспитанников детского сада после его открытия.Региональные органы власти, Роспотребнадзор и Минздрав отказываются от комментариев по этому поводу. Представители ведомств ограничиваются лишь официальными заявлениями.