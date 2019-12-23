АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

В Челябинской области госпитализированы с отравлением 9 воспитанников детсада

В одном из городов Челябинской области произошла вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита. Пострадавшими оказались 9 воспитанников местного детсада и воспитательница, являющаяся матерью одного ребенка, все они госпитализированы.
В Челябинской области госпитализированы с отравлением 9 воспитанников детсада

Происшествие имело место 22 декабря. В этот день в местные больницы были доставлены 5 воспитанников детского сада и воспитательница. У всех был зафиксирован острый неуточненный гастроэнтероколит. На следующий день количество заболевших детей возросло до 9 человек. Состояние одного ребенка оценивается как сложное, поэтому его отправили на лечение в медучреждение Челябинска.

В настоящий момент детский сад закрыт, там проходит проверка. Все сотрудники дошкольного заведения сдают анализы и общаются с медиками. Результаты проверки должны быть обнародованы 24 декабря. После того, как будет определен источник заболевания детей, должны быть приняты соответствующие меры, передает РИА Новости.

Пока имеются две основные версии: заражение могло начаться из-за некачественных продуктов питания, а возможно, из-за несоблюдения правил гигиены и безопасности со стороны работников кухни. Также была найдена сменная бригада, способная организовать питание воспитанников детского сада после его открытия.

Региональные органы власти, Роспотребнадзор и Минздрав отказываются от комментариев по этому поводу. Представители ведомств ограничиваются лишь официальными заявлениями.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области госпитализированы с отравлением 9 воспитанников…
Huawei оформила патент на смартфон с тройной откидной…
Диетолог: Избавиться от жира на ягодицах поможет отказ от кофе и крахмалистой…
Алла Довлатова прокомментировала возможный брак Ангелины…
Звезду «Дом-2» Викторию Боню высмеяли за "бабушкину"…
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и…
В системе безопасности Twitter обнаружили критическую…
Универсал Mini Clubman планируют превратить в…
Названы самые любимые передачи россиян на…
Александр Цекало выкупил свою фамилию у экс-супруги ради нынешней избранницы Дарины…
Звезда "Дом-2" Витя Шароваров оправдался за публикацию фото с Сашей…
"Хочу квартиру в центре Москвы": Эвелина Бледанс рассказала о желаниях на Новый…
Диетолог назвала категории людей, которым нельзя пить минеральную…
Вдова Владислава Галкина Дарья Михайлова впервые за долгое время прервала…
"Не заслужила": Дана Борисова отказалась брать дочь Полину в Таиланд после…
Мать Андрея Миронова разрушила отношения сына с Натальей…
Компанию Xiaomi заподозрили в слежке за…
«Жуткий получился год»: Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери после…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель: «В отличие от других, я никого не топила в борьбе за…
Медики из Германии советуют людям с артритом ограничить потребление соли в…
"Взяли в заложники": Тимати разыграли "сотрудниками SWAT" в его американской…
Строители Крымского моста перечислили интересные факты о его…
Ученые: Более позднее начало занятий увеличивает их эффективность для…
Звезда «Дом-2» Алексей Купин рассказал, на что потратит выигрыш Майи…
Эксперты выяснили, что средний чек россиян в магазине упал на…
Смартфон Realme X50 5G могут представить в начале…
Дженнифер Энистон намеревалась покинуть сериал…
Названы 6 советов по выбору подарка на Новый…
"Поеду не одна": Анастасия Волочкова планирует отправиться в романтическое…
"Убили кишечник при лечении рака": Озвучена причина смерти заслуженной артистки РФ Екатерины…
«Где нет толпы и славы»: Анастасия Вертинская предпочитает жить в своем…
Названы детали, выдающие русского человека за…
Яков Кедми: США чувствуют угрозу своему доминированию в…
"Это выдумка": Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Анастасии…
«Меня и так называют Валерием»: Иосиф Пригожин считает себя слишком «шерстяным» для…
Названа допустимая доза алкоголя на Новый…
ГИБДД изучит видео съемок клипа репера Ziroy на проезжей части Нового Арбата в…
«Все равно, что играть с голубем в шахматы»: Максим Фадеев считает бесполезным «спорить с…
Эксперты рассказали о результатах дорожного тестирования BMW X6 2020…
Елена Проклова рассказала об обокравших ее недобросовестных…
Просмотреть все новости