Анна Хилькевич сообщила о планах на Новый год и намерении завести третьего ребенка





Анна Хилькевич говорит, несмотря на её мечты о пополнении в семье, третий ребенок появится у нее не в ближайшем будущем. Это связано с желанием телезвезды уделять внимание двум маленьким дочерям, не отвлекаясь на воспитание младенца. Что касается новогодних праздников, то актриса планирует провести большое мероприятие в кругу близких, пригласив даже дедушек и бабушек. Улучшить настроение она также хочет с помощью тематических конкурсов и развлечений.Из-за плотного графика работы молодой маме пришлось прибегнуть к услугам компании, которая нарядила её дом и елку рождественскими украшениями. Хилькевич хотела заняться этим с дочерьми, но не расстраивается из-за подобных мелочей. Кроме того, знаменитость собирается отправиться в путешествие за границу с мужем и детьми после Нового года. А вот в профессиональном плане, на звезду телесериала “Универ. Новая общага” ждет участие в спектакле и нескольких новых кинопроектах.