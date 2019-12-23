Федора Смолова заподозрили в романе с внучкой Бориса Ельцина

Мария Юмашева оставила эмодзи в виде острого перца в комментариях под последним кадром Федора Смолова в его микроблоге, что послужило причиной слухов о романе пары. Публика обратила внимание на то, что футболист отвечает внучке Бориса Ельцына, а она повторяется в своих знаках внимания. После недавнего скандала с ее участием Мария Юмашева предпочитает вести закрытый аккаунт в Instagram. Как известно, родственница политика грубо ответила комментаторам ее снимков.Смолова и Юмашеву видели на одних и тех же мероприятиях и театральных постановках. Однако футболист, как и внучка Ельцина, не комментирует эти отношения.Помимо Марии Юмашевой, которая родилась в Лондоне и всю жизнь провела за границей, у Бориса Ельцина есть еще пятеро старших внуков.