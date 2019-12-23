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Мать Анны Михалковой намекнула дочери на необходимость использования фотошопа для снимков

Мать актрисы Анны Михалковой прислала ей ссылку на качественный фотошоп. Таким образом общественный деятель Татьяна Михалкова намекнула своей знаменитой дочери на то, что ей следует ретушировать некоторые из своих снимков.

В своем микроблоге Анна Михалкова напомнила поклонникам, что зачастую публикует в Instagram селфи, которые не любит ее мать. Звезда объяснила, родственнице не хватает “художественности” в кадрах наследницы. На фоне этого недавно Татьяна Михалкова прислала звездной дочери ссылку на скачивание программы Photoshop. Однако 45-летняя знаменитость решила в ближайшее время воздержаться от ретуши, отдав предпочтение естественности в кадре.

Публикацию Анна Михалкова дополнила селфи, для которого позирует в черной толстовке. В комментариях поклонники похвалили внешность своего кумира, назвав актрису привлекательной и талантливой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:18

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