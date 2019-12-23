Мать Анны Михалковой намекнула дочери на необходимость использования фотошопа для снимков

В своем микроблоге Анна Михалкова напомнила поклонникам, что зачастую публикует в Instagram селфи, которые не любит ее мать. Звезда объяснила, родственнице не хватает “художественности” в кадрах наследницы. На фоне этого недавно Татьяна Михалкова прислала звездной дочери ссылку на скачивание программы Photoshop. Однако 45-летняя знаменитость решила в ближайшее время воздержаться от ретуши, отдав предпочтение естественности в кадре.Публикацию Анна Михалкова дополнила селфи, для которого позирует в черной толстовке. В комментариях поклонники похвалили внешность своего кумира, назвав актрису привлекательной и талантливой.