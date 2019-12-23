Тигран Кеосаян считает, что благодаря ему Наталья Ветлицкая стала секс-символом





Недавно Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену, и Тигран Кеосаян во время эфира программы «Судьба человека» вспомнил, с чего начинался её творческий путь. Он сообщил, что необходимо было каким-то образом зарабатывать деньги, и поэтому решили снять клип на песню «Посмотри в глаза». Однако никто не ожидал, что данная работа положит начало новому направлению. Шоумен его называет музыкальным видео, так как всё снимали и монтировали самостоятельно.Тигран Кеосаян считает, что благодаря этому клипу Ветлицкая стала культовой и известной, и он сделал певицу секс-символом целого поколения. Режиссёр порадовался её возвращению на сцену и пожелал всего хорошего, однако предостерёг, чтобы Наталья Ветлицкая не шла в политику, так как «тяжело её слушать». Артист отметил, у неё лучше получается петь.Кеосаян также вспомнил, что во время работы с Ветлицкой очень дружил с режиссером Федором Бондарчуком. Супруги Бондарчук жили у него и даже сына Сергея зачали, по словам звезды, в квартире его родителей.