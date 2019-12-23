Алла Довлатова прокомментировала возможный брак Ангелины Вовк

Во время программы «Ты не поверишь!», которая идет по телевизионному каналу НТВ, телеведущая сказала: «У них нет предрассудков, а только счастье». Алла Довлатова уверена, разница в возрасте не играет никакой роли в отношениях, поэтому те, кто говорит – «седина в бороду, бес в ребро» – просто завидуют влюбленным. Данную цитату телеведущая посвятила слухам о возможном браке Ангелины Вовк и Анатолия Куницына, которые уже давно распространились в Сети. Сама 77-летняя звезда не отрицает привязанности к режиссёру. Ангелина Вовк говорит, пока они просто хорошие друзья, но завтра все может измениться.Напомним, Вовк много времени работает с Анатолием Куницыным. За этот период друзья сильно привязались друг к другу, а разница в 25 лет им не мешает отлично общаться. При этом 77-летняя ведущая очень хорошо себя чувствует и усилено занимается спортом. В возрасте 60 лет Ангелина Вовк впервые стала на лыжи, и даже сейчас она с большой радостью на них катается.