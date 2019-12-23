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Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и…
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Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G

Компания Sony продолжает готовить к выходу свой очередной флагманский смартфон. Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G

2020 год является крайне важным для всех подразделений компании Sony. Технологический гигант представит новую игровую консоль Sony PlayStation 5 и флагманский смартфон Sony Xperia 5. Недавно бренд подал патентные документы, касающиеся данного гаджета. Благодаря ним можно узнать, что устройство получит узкие рамки экрана, но большой «подбородок». Из-за этого фронтальная камера будет врезанной и расположится в центре верхней части дисплея. Технические подробности девайса неизвестны.

Считается, что Sony Xperia 5 получит несколько режимов работы цветопередачи, однако детали не сообщаются. В основе флагманской модели должен оказаться процессор Snapdragon 865, поддерживающий 5G. Это сделает новинку первым устройством бренда, поддерживающим сети нового поколения. Также сообщается, что производитель изначально рассматривал вариант выдвижной фронтальной камеры, но от нее отказались для сохранения водонепроницаемости.

Презентация Sony Xperia 5 ожидается 25 февраля. В эту же дату в 2019 году производитель представил прошлую модель линейки. Примечательно, что на этот раз конференция MWC стартует 24 числа, поэтому история может повториться.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:48

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