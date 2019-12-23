Звезду «Дом-2» Викторию Боню высмеяли за "бабушкину" шубу





Виктория Боня любит не только надевать разные наряды, но и спрашивать у своих подписчиков мнение о них. Иногда ее фанатам образы действительно нравятся, но часто звезде приходится сталкиваться с массой негатива в свой адрес.Совсем недавно Виктория Боня побывала на рождественском ужине Philipp Plein. Перед публикой она предстала в очень интересном образе, который далеко не всем пришелся по душе. Так, поверх розового, а ко всему, и блестящего платья она надела шубу. В итоге подписчики в Сети отметили, она «выглядит чебурашкой». Некоторые пользователи интернета отметили, что шуба - не очень, и назвали ее «бабушкиной».Однако Виктория Боня поспешила объяснить свой выбор и сказала, для нее главное, что она теплая, а остальное не столь важно. В итоге критиковать начали и обувь Бони, говорят, она не подходит под такой образ. Виктория Боня отметила, что разнообразие еще никому не помешало.