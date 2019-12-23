В системе безопасности Twitter обнаружили критическую ошибку





Компания Twitter начала отправлять пользователям Android сообщения по электронной почте о проблеме безопасности, которая «могла скомпрометировать» аккаунты. Тем не менее, нет доказательств того, что брешь была использована, но разработчики рекомендуют всем клиентам обновить приложение. Эксперты говорят, уязвимость могла позволить потенциальному хакеру просматривать непубличную информацию или контролировать чужую учетную запись.Последнее, возможно, включает отправку «твитов» или прямых сообщений, помимо получения доступа к защищенной переписке и местоположению пользователя. Хотя злоумышленники могли проводить незаконные операции с помощью вредоносных программ, новые правки в системе безопасности смогли обеспечить максимальную защиту для общественности. Теперь администрация соцсети просит своих клиентов обновить приложение, проблемы которого не коснулись пользователей iOS.