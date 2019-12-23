Названы самые любимые передачи россиян на телевидении





Первое место досталось «Прямому эфиру с Андреем Малаховым». Этот проект своим самым любимым назвали 8,6% респондентов. Второе место досталось передаче «Мужское и женское» - 6,3%. В первой тройке также находится уже легендарная программа «Поле чудес», ее результат – 4,7%. В первой пятерке по популярности также расположились «Новости» (4,5%) и «Спорт» (3,9%). В итоговый рейтинг попали такие проекты: Comedy Club/Comedy Women, «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут», «ДНК» и «КВН». Их очень часто смотрят соответственно 3,7, 3,1, 3,0, 2,7 и 2,6% опрошенных в ходе исследования жителей РФ.Предпочтение россиян также сильно зависят от их пола и возраста. Мужчины в категории 16-24 своей любимой передачей считают «Вечерний Ургант», в группах 25-34 и 35-44 доминирует Comedy Club. Те же, чей возраст составляет от 45 до 54 лет, предпочитают смотреть программы с Игорем Прокопенко, а вот те, кто старше 55 – «Звезду». У женщин другая ситуация. В указанных категориях лидирующие позиции достались таким проектам соответственно: «Орел и Решка», «Танцы на ТНТ», «Битва Экстрасенсов», «ДНК» и «О самом главном».