"Необычно, вкусно и полезно": эксперты объяснили пользу ряженки





Зачастую во время приобретения кисломолочных продуктов ряженку стараются игнорировать. Специалисты провели исследование и выяснили, данный напиток очень полезен для всего организма человека и помогает бороться с некоторыми болезнями. Ряженка имеет бактерии, которые нормализируют работу желудочно-кишечного тракта и почек, а также восстанавливают микрофлору кишечника. В состав напитка входит большое количество витаминов А, В1, В2, С, E, PP, бета-каротина, фосфора, кальция, калия и натрия, поэтому он отлично борется с развитием остеопороза, а также сохраняет в здоровом виде кожу, ногти и волосы.Эксперты смогли выяснить, что белок данного кисломолочного продукта имеет редкие аминокислоты, а также иные вещества, необходимые для хорошего функционирования организма. Они советуют употреблять ряженку людям, имеющим проблемы с печенью, желчным пузырем, страдающим атеросклерозом, гипертонией, пить ее при переедании. Ряженка применяется для лечения мигрени, а также как напиток, который отлично утоляет жажду. Однако ряженку не рекомендуется сочетать с другими источниками белка. Лучше всего употреблять напиток с овощами, фруктами или бездрожжевыми хлебцами.