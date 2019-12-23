Huawei оформила патент на смартфон с тройной откидной камерой





Новый формат, предложенный Huawei, позволит отказаться от фронтальной камеры. В результате этого разработчик сможет освободить экран от вырезов и “островков”, с которыми борются производители в последние годы. Откидная камера сможет выполнять роль основного и фронтального модулей, а состоять она будет из трех датчиков. Опубликованный патент содержит описание механизма, который может поворачиваться на 180 градусов.Благодаря данному решению пользователь получит возможность делать широкоугольные селфи. Однако блок с камерами будет заметно выделяться над поверхностью грани. Подобные решения также продемонстрировали компании Samsung и ASUS.