Звезда "Дом-2" Витя Шароваров оправдался за публикацию фото с Сашей Шевой





Всего пару дней назад Витя Шароваров разместил в Сети снимок с Сашей Шевой. Он отметил, что ничего такого в этом фото он не видит. Просто, когда нужно было выложить что-то в Instagram, ему пришла идея опубликовать кадр с Сашей, однако этот поступок ничего не значит. После этого Шароваров обнародовал и совместную фотографию со своей бывшей женой.Пользователи социальных сетей тут же пришли в недоумение. Некоторые решили, что Витя хочет что-то сказать этим постом Саше Шеве. Однако Витя Шароваров отметил, что это не так. Снимки он разместил без задней мысли и вообще сейчас занят абсолютно другим, и ни возобновлять старые, ни строить новые отношения он не собирается.Стоит отметить, что недавно Витя Шароваров перебрался в столицу и устроился на работу в ночной клуб. Мужчина решил начать строить новую жизнь, забыв о прошлых невзгодах.