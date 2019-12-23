Диетолог: Избавиться от жира на ягодицах поможет отказ от кофе и крахмалистой пищи





По словам эксперта, жир в области талии и ягодиц убрать сложнее всего. Эти участки тела очень быстро наращивают жир и медленнее от него избавляются. Для сброса лишнего веса необходимо тщательно следить за своим рационом. Ахмед Сабри рекомендует отказаться от кофе и газировки, некоторых видов орехов и молочных продуктов, крахмалистой пищи (макарон или риса), а также всех видов бобовых.Ахмед Сабри отметил, для достижения стройной фигуры необходимо придерживаться здоровой и естественной диеты, употреблять большое количество продуктов без обработки, например, овощей и фруктов. Кроме того, избавиться от лишнего веса помогут ежедневные физические упражнения, увеличивающие кровообращение и способствующие сжиганию жира.