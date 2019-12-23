Универсал Mini Clubman планируют превратить в кроссовер
Универсал Mini Clubman будет выпущен в SUV-версии. Производитель из Великобритании собирается создать кроссовер на базе этой модели, чтобы таким образом завоевать рынок США.
Оливер Хейлмер, являющийся одним из ведущих дизайнеров бренда, объяснил, что руководство пытается остановить падение спроса на рынке Северной Америки. В связи с этим рассматривается возможность выпуска Mini Clubman в качестве кроссовера. Mini Countryman покупатели считают чрезмерно компактным для своего ценника, поэтому производитель заинтересован в разработке полноценного внедорожника на иной платформе. Эксперты предполагают, что эти модели могут стать конкурентами, если универсал увеличится в габаритах и получит больший клиренс. К настоящему моменту представители MINI не комментируют свои варианты решения данной проблемы.
Хейлмер намекнул, что габариты трехдверного хэтчбека Mini Cooper могут уменьшиться. Однако снижение габаритов при электрификации окажется затруднительным из-за стандартов безопасности.
Оливер Хейлмер, являющийся одним из ведущих дизайнеров бренда, объяснил, что руководство пытается остановить падение спроса на рынке Северной Америки. В связи с этим рассматривается возможность выпуска Mini Clubman в качестве кроссовера. Mini Countryman покупатели считают чрезмерно компактным для своего ценника, поэтому производитель заинтересован в разработке полноценного внедорожника на иной платформе. Эксперты предполагают, что эти модели могут стать конкурентами, если универсал увеличится в габаритах и получит больший клиренс. К настоящему моменту представители MINI не комментируют свои варианты решения данной проблемы.
Хейлмер намекнул, что габариты трехдверного хэтчбека Mini Cooper могут уменьшиться. Однако снижение габаритов при электрификации окажется затруднительным из-за стандартов безопасности.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:38