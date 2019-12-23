Универсал Mini Clubman планируют превратить в кроссовер





Оливер Хейлмер, являющийся одним из ведущих дизайнеров бренда, объяснил, что руководство пытается остановить падение спроса на рынке Северной Америки. В связи с этим рассматривается возможность выпуска Mini Clubman в качестве кроссовера. Mini Countryman покупатели считают чрезмерно компактным для своего ценника, поэтому производитель заинтересован в разработке полноценного внедорожника на иной платформе. Эксперты предполагают, что эти модели могут стать конкурентами, если универсал увеличится в габаритах и получит больший клиренс. К настоящему моменту представители MINI не комментируют свои варианты решения данной проблемы.Хейлмер намекнул, что габариты трехдверного хэтчбека Mini Cooper могут уменьшиться. Однако снижение габаритов при электрификации окажется затруднительным из-за стандартов безопасности.