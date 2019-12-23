Диетолог назвала категории людей, которым нельзя пить минеральную воду





Эксперты выделяют два типа минеральной воды: столовую и лечебную. С последней следует обращаться с осторожностью, поскольку она продается в щелочном и кислотном вариантах. Её употребление противопоказано людям, не страдающим от определенных заболеваний, поскольку жидкость назначается на фоне некоторых показаний. Особенно вредной кислотная минералка может оказаться для людей с гастритом и желудочной язвой.А вот категории больных с нарушенными функциями ЖКТ должны абсолютно отказаться даже от столовой разновидности минеральной воды. Это связано с её свойством раздражать слизистые оболочки пищеварительных путей. Подобное периодическое воздействие способствует развитию воспалений и осложнений недуга. Для восстановления водного баланса диетологи рекомендуют делать небольшие глотки обычной воды каждые 30 минут. Подобный подход позволяет организму эффективно насыщаться, а не выводить жидкость после приема 1,5 литра воды одним залпом.