Диетолог назвала категории людей, которым нельзя пить минеральную воду
Минеральная вода, несмотря на заблуждения общественности, не всегда приносит пользу организму. Диетолог также назвала категории людей, которым нельзя её пить.
Эксперты выделяют два типа минеральной воды: столовую и лечебную. С последней следует обращаться с осторожностью, поскольку она продается в щелочном и кислотном вариантах. Её употребление противопоказано людям, не страдающим от определенных заболеваний, поскольку жидкость назначается на фоне некоторых показаний. Особенно вредной кислотная минералка может оказаться для людей с гастритом и желудочной язвой.
А вот категории больных с нарушенными функциями ЖКТ должны абсолютно отказаться даже от столовой разновидности минеральной воды. Это связано с её свойством раздражать слизистые оболочки пищеварительных путей. Подобное периодическое воздействие способствует развитию воспалений и осложнений недуга. Для восстановления водного баланса диетологи рекомендуют делать небольшие глотки обычной воды каждые 30 минут. Подобный подход позволяет организму эффективно насыщаться, а не выводить жидкость после приема 1,5 литра воды одним залпом.
Эксперты выделяют два типа минеральной воды: столовую и лечебную. С последней следует обращаться с осторожностью, поскольку она продается в щелочном и кислотном вариантах. Её употребление противопоказано людям, не страдающим от определенных заболеваний, поскольку жидкость назначается на фоне некоторых показаний. Особенно вредной кислотная минералка может оказаться для людей с гастритом и желудочной язвой.
А вот категории больных с нарушенными функциями ЖКТ должны абсолютно отказаться даже от столовой разновидности минеральной воды. Это связано с её свойством раздражать слизистые оболочки пищеварительных путей. Подобное периодическое воздействие способствует развитию воспалений и осложнений недуга. Для восстановления водного баланса диетологи рекомендуют делать небольшие глотки обычной воды каждые 30 минут. Подобный подход позволяет организму эффективно насыщаться, а не выводить жидкость после приема 1,5 литра воды одним залпом.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:09