Александр Цекало выкупил свою фамилию у экс-супруги ради нынешней избранницы Дарины Эрвин
Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало в очередной раз порадовал свою жену Дарину Эрвин. Знаменитость выкупил свою фамилию у экс-супруги Виктории Галушка ради нынешней, которая жаловалась, что бывшая избранница звезды до сих пор не изменила паспортные данные.
Недавно Виктория Галушка, сестра Веры Брежневой, поделилась с фанатами интригующим снимком. Бывшая жена Александра Цекало сфотографировалась с таинственным мужчиной на фоне киевского ЗАГСа. Тогда многие решили, что знаменитость нашла свою любовь, и начали ее поздравлять с радостной новостью. Сама сестра Веры Брежневой не ответила на такие поздравления, сохраняя интригу.
Теперь же люди, близкие к Александру Цекало, рассказали о том, что Виктория Галушка ездила в Киев не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы поменять паспортные данные. Режиссер хочет, чтобы новая супруга Дарина Эрвин взяла его фамилию, однако новая избранница сетовала на то, что в мире существует еще одна Цекало, поэтому ей не нравится такая ситуация. Именно поэтому продюсер решил данную проблему.
Александр Цекало выкупил свою фамилию у бывшей супруги Виктории Галушка, поэтому она ездила в Киев чтобы изменить свои паспортные данные. Таинственный мужчина на опубликованном снимке – это юрист сестры Веры Брежневой. Экс-супруги до сих пор не разговаривают друг с другом и общаются только через посредников, сообщает Starhit.ru.
Недавно Виктория Галушка, сестра Веры Брежневой, поделилась с фанатами интригующим снимком. Бывшая жена Александра Цекало сфотографировалась с таинственным мужчиной на фоне киевского ЗАГСа. Тогда многие решили, что знаменитость нашла свою любовь, и начали ее поздравлять с радостной новостью. Сама сестра Веры Брежневой не ответила на такие поздравления, сохраняя интригу.
Теперь же люди, близкие к Александру Цекало, рассказали о том, что Виктория Галушка ездила в Киев не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы поменять паспортные данные. Режиссер хочет, чтобы новая супруга Дарина Эрвин взяла его фамилию, однако новая избранница сетовала на то, что в мире существует еще одна Цекало, поэтому ей не нравится такая ситуация. Именно поэтому продюсер решил данную проблему.
Александр Цекало выкупил свою фамилию у бывшей супруги Виктории Галушка, поэтому она ездила в Киев чтобы изменить свои паспортные данные. Таинственный мужчина на опубликованном снимке – это юрист сестры Веры Брежневой. Экс-супруги до сих пор не разговаривают друг с другом и общаются только через посредников, сообщает Starhit.ru.