"Хочу квартиру в центре Москвы": Эвелина Бледанс рассказала о желаниях на Новый год





Как сообщила Эвелина Бледанс в новом интервью, её празднование Нового года будет совмещено с работой в Таиланде. Известно, что знаменитость в одну из южных провинций, где состоятся под её руководством многочисленные мероприятия и корпоративы. Несмотря на обильное присутствие иностранцев на курортах страны, телеведущая планирует добавить русского колорита в предстоящий вечер. Поэтому звезда собирается взять с собой мандарины и красную икру.Что касается подарков, то своему сыну Семену Бледанс приобрела планшет, о котором давно мечтал семилетний мальчик. А вот с игровой приставкой теледива решила повременить.Бледанс также рассказала о собственных желаниях к 2020 году, которые касаются получения квартиры в центре Москвы. Артистка с юмором отметила, подобную радость от Деда Мороза не стоит ожидать, поэтому она пытается заработать на жилплощадь самостоятельно.