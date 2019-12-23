"Не заслужила": Дана Борисова отказалась брать дочь Полину в Таиланд после конфликта
Дана Борисова не возьмет свою дочь Полину на отдых в Таиланде, о чем сообщила в эфире программы “Ты не поверишь!”, так как считает, наследница этого не заслуживает. По словам телеведущей, ей нужна эта поездка не для оздоровления, как считает публика.
Дана Борисова планирует уехать в Таиланд исключительно ради отдыха. Звезда проведет отпуск на острове Самуи без своей дочери, поскольку считает, что 12-летняя Полина Аксенова поездку “не заслужила”. Телеведущая отправляется в путешествие 24 декабря и пробудет в стране три недели. Многие подозревают, звезда намерена в Таиланде пройти курс лечения, однако она отрицает это. Знаменитость не видит ничего плохого в том, чтобы посвятить себе время на курорте.
При этом сейчас наследница телеведущей живет с отцом, куда забрала свою собаку. Дана Борисова сменила все замки в общей с дочерью квартире и считает, Полине Аксеновой будет полезно побыть с отцом.
Телеведущая подчеркнула, она не била ребенка "айфоном", поскольку он ей слишком дорогой, и срыва у нее не было.
Дана Борисова планирует уехать в Таиланд исключительно ради отдыха. Звезда проведет отпуск на острове Самуи без своей дочери, поскольку считает, что 12-летняя Полина Аксенова поездку “не заслужила”. Телеведущая отправляется в путешествие 24 декабря и пробудет в стране три недели. Многие подозревают, звезда намерена в Таиланде пройти курс лечения, однако она отрицает это. Знаменитость не видит ничего плохого в том, чтобы посвятить себе время на курорте.
При этом сейчас наследница телеведущей живет с отцом, куда забрала свою собаку. Дана Борисова сменила все замки в общей с дочерью квартире и считает, Полине Аксеновой будет полезно побыть с отцом.
Телеведущая подчеркнула, она не била ребенка "айфоном", поскольку он ей слишком дорогой, и срыва у нее не было.