Компанию Xiaomi заподозрили в слежке за пользователями





США и ЕС регулярно подозревают сомнительную практику использования персональных данных китайскими брендами Xiaomi и Tencent. Теперь их обвиняют в незаконном сборе информации в их собственной стране. Китайское правительство насчитало около 40 приложений от этих двух фирм, попадающих под уголовную ответственность из-за незаконного сбора и перепродажи личной информации. В прошлом месяце министерство Поднебесной начало кампанию, направленную на внесение в черный список и блокировку мобильных программ, которые следят за пользователями.Кроме популярных Xiaomi Finance и программы для обмена мгновенными сообщениями Tencent QQ, в список властей попали ресурсы и других китайских гигантов, таких как Sina Corp и Weibo, помимо многочисленных новостных организаций и сервисов доставки еды. С начала этой инициативы более 8000 сервисов признали свою вину и начали предпринимать необходимые шаги для обеспечения безопасности своим клиентам. До сих пор остается более сорока электронных продуктов, которые продолжают следить за своими юзерами, несмотря на официальные предупреждения.