Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель: «В отличие от других, я никого не топила в борьбе за квартиру»





По словам Ольги Рапунцель, она прекрасно понимала, на проекте у нее есть конкуренты. Дать гарантию в сто процентов, что именно она станет победительницей, девушка не могла до последнего. Тем не менее, Ольга уверяет, она приз заслужила, ведь за 5 лет ни разу ничего не выиграла, и это ее первая победа. Помимо этого, Ольга Рапунцель подчеркивает, что выросла на проекте и очень изменилась. Она никого не играет и ведет себя очень искренне по отношению ко всем.Также Ольга подчеркнула, все ее соперники были достойны победы, но судьба распорядилась так, что приз достался именно ей. Рапунцель за свое место вела честную борьбу и никого не топила из своих соперников. Сказала звезда и о том, что поддержали ее в первую очередь зрители, именно их любовь она и считает самой важной.