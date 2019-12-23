Вдова Владислава Галкина Дарья Михайлова впервые за долгое время прервала затворничество





Родители Галкина после кончины звезды экранов обвинили Дарью Михайлову в том, что их сына не стало. Аргументом они назвали то, что избранница якобы не обеспечила супругу поддержу в трудный период, несмотря на бракоразводный процесс. Долгое время вдова актера не посещала светские мероприятия, но недавно ее заметили на премьере фильма “Брачный капкан”, куда она пришла, излучая хорошее настроение. Фанаты считают, время затворничества актрисы уже позади.Выяснилось, что экс-супруга Галкина прибыла по приглашению Ильи Бледного. На светской вечеринке также появился Георгий Мартиросян в сопровождении молодой супруги.